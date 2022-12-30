В 2023 году ЕБРР будет еще более активно финансировать экономику Азербайджана – Камола Махмудова (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен сохранить свои ключевые стратегические приоритеты по Азербайджану в 2023 году, сказала в четверг в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

«Это означает, что мы и дальше будем фокусироваться на развитии ненефтяного сектора страны, укреплении местных кредиторов, а также увеличении инвестиций в «зеленую» экономику и расширении регионального взаимодействия», — пояснила она.

Махмудова отметила, что в 2023 году Банк будет еще более активным, финансируя как частный, так и государственный сектор.

«Проекты, которые в настоящее время находятся на стадии разработки, включают, среди прочего, устойчивую инфраструктуру, агробизнес, финансовые учреждения и «зеленую» энергетику. Однако на данном этапе мы не можем дать точные цифры, так как некоторые из этих проектов все еще находятся на стадии подготовки», — добавила она.

Как сказала Махмудова, с учетом того, что до конца года будет подписано еще одно соглашение, инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане в этом году превысят 90 миллионов евро.

Она отметила, что примерно половина этих инвестиций приходится на частный сектор.

«Распределение инвестиций по сферам выглядит следующим образом: по 25 процентов приходятся на сектора устойчивой инфраструктуры, медиа и телекоммуникаций, остальная часть — на агробизнес, производство, услуги и финансовые институты», — пояснила Махмудова.

Новые банки-партнеры

По ее словам, ЕБРР в настоящее время рассматривает возможности сотрудничества с рядом азербайджанских банков в 2023 году. Как сказала Махмудова, при условии достижения местными банками положительных финансовых показателей, ЕБРР сможет в ближайшее время предложить им новые кредиты.

«В настоящее время мы рассматриваем возможность расширения списка наших банков-партнеров по торговому финансированию и кредитованию малых и средних предприятий», — отметила она.

Махмудова подчеркнула, что ЕБРР в соответствии со страновой стратегией по Азербайджану на 2019-2024 годы нацелен на повышение устойчивости местных финансовых институтов путем развития финансовых рынков.

«Это обуславливает устойчивую структуру фондирования и надежную практику управления рисками в банковском секторе. Для достижения этих целей ЕБРР активно ведет переговоры с Центральным банком Азербайджана по улучшению условий на финансовых рынках для выпуска облигаций международных финансовых учреждений, «зеленых» облигаций и деривативов/секьюритизации», - пояснила она.

Помимо этого, как сказала Махмудова, ЕБРР реализовал две программы технической помощи в Азербайджане, а именно механизм финансирования сельского хозяйства и Программу наращивания потенциала финансовых учреждений в 2018-2022 годах. Одна из программ — Программа наращивания потенциала финансовых учреждений — была реализована в течение 2019–2022 годов и помогла местным банкам выявить пробелы в их внутренней практике, а также разработать соответствующие планы действий, которые позволят местным банкам устранить эти пробелы», — сказала она.

О возможности участия ЕБРР в проектах в освобожденных территориях

Комментируя возможность участия ЕБРР в проекте создания «зеленой» зоны на освобожденных территориях Азербайджана, Камола Махмудова отметила, что ЕБРР заинтересован в изучении новых инфраструктурных проектов, которые соответствуют критериям приемлемости с точки зрения политики и стандартов банка.

«Эти критерии охватывают широкий спектр вопросов, начиная с экологических аспектов, аспектов устойчивости и заканчивая вопросами закупок и финансов. Список обширен, и каждый проект требует тщательной оценки. Поэтому, после получения такого запроса от правительства, мы будем оценивать все возможности на индивидуальной основе, в координации с другими международными финансовыми учреждениями и при условии безопасного доступа к месту реализации проекта (как мы понимаем, минирование территорий незаконными вооруженными формированиями продолжается до сих пор)», — пояснила Махмудова.

Поддержка развитию «зеленой энергетики»

Камола Махмудова отметила, что ЕБРР планирует расширить «зеленые» инвестиции в новые города Азербайджана.

«Зеленые города ЕБРР — это флагманская программа, которая приобрела огромную популярность в последние годы. В настоящее время более 50 городов присоединились к этой уникальной программе для решения своих инфраструктурных и экологических проблем. Как вы знаете, Гянджа является первым и пока единственным городом в Азербайджане, присоединившимся к программе EBRD Green Cities, и в этом году мы подписали там два проекта. Эти проекты помогут городу устранить недостатки в сфере сбора твердых бытовых отходов и инфраструктуры уличного освещения», — добавила она.

По ее словам, ЕБРР начал подготовку Плана действий «Зеленый город» для Гянджи, который, как ожидается, будет готов в следующем году.

«План действий будет содержать исчерпывающий перечень инфраструктурных инвестиций и мер для решения наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются жители Гянджи. Мы находимся в тесном контакте с Министерством экономики Азербайджана, чтобы расширить зеленые и низкоуглеродные инвестиции Банка в новые города и инфраструктурные сектора. Вместе с министерством мы рассматриваем новые проекты в Гяндже и других частях Азербайджана», - пояснила она.

О водородной экономике в Азербайджане

Махмудова сообщила, что ЕБРР готовит отчет по итогам исследования рынка низкоуглеродной водородной экономики в Азербайджане.

«В настоящее время готовится отчет, и мы ожидаем, что он будет завершен в ближайшие месяцы», - сказала она.

Махмудова отметила, что в рамках сотрудничества по водороду ЕБРР оказывает поддержку правительству Азербайджана в оценке потенциала производства водорода.