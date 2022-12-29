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Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)

Экономика Материалы 29 декабря 2022 10:47 (UTC +04:00)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)

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В отдаленных деревнях есть маленькие жители, которые верят в чудеса и с нетерпением ждут новогодних подарков. Yelo Bank выступил с инициативой посетить эти деревни, куда ни ступала нога Деда Мороза и порадовать детей.

Вместе с командой «Мы вместе» Yelo Bank, поддерживающий проект «Дед Мороз в отдаленных селах», посетил Хачмаз и Сиязан. От имени банка проживающим здесь детям были вручены «домики Yelo», наполненные сладостями и подарочные наборы с различными сюрпризами. Было замечательно наблюдать за волнением и радостью детей, впервые увидевших Деда Мороза.

Мы всегда рады дарить незабываемые моменты детям, и впредь будем продолжать такие замечательные традиции!

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Yelo Bank – Яркий банкинг!

Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
Новогодний сюрприз от Yelo Bank, детям проживающих в отдаленных селах (ФОТО)
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