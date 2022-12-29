Заключение трудовых договоров в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подписание трудовых договоров в Азербайджане начнет осуществляться с 2023 года в электронном виде.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Центра цифровых инноваций DOST (DOST RİM) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Кянан Акберов.

"Первоначально этот процесс начнется в тестовом режиме с заключения электронных трудовых договоров с сотрудниками подведомственных министерству труда и социальной защиты населения учреждений. Для этого предусматривается использование электронной подписи и SİMA. Затем заключение трудовых договоров в электронной системе начнет применяться по всей стране", - сказал Акберов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)