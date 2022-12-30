ТуранБанк получил кредитную линию от престижного международного финансового института

БАКУ/Trend/ - Отмечая в этом году свое 30-летие, ТуранБанк, один из ведущих банков страны и Инвестиционный Фонд Incofin подписали кредитное соглашение на сумму 5 миллиона долларов США для расширения финансирования микро, малых и средних предприятий. Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Инвестиционный Фонд Incofin был создан в 2001 году для содействия доступу к финансированию в развивающихся странах. Фонд поддерживает перспективный, ответственный, прибыльный и устойчивый малый и средний бизнес.

ТуранБанк успешно развивает сотрудничество по привлечению международных кредитных линий для финансирования малого и среднего бизнеса. Наш банк сотрудничая с такими престижными финансовыми учреждениями как, Международной Финансовой Крпорацией (IFC), Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD), Черноморским Банком Торговли и Развития (BSTDB), Банком Торговли и Развития ECO (ECO TDB), Исламской Корпорацией по Развитие Частного Сектора (ICD) поддерживает устойчивое развитие ненефтяного сектора в проектах малого и среднего бизнеса.

За 30 лет с момента своего создания TуранБанк постоянно развивался благодаря своим 19 точкам продаж, а также с помощью своих услуг завоевал важную позицию в финансовом секторе как с точки зрения качества, так и количества. Банк является одним из ключевых игроков финансового сектора Азербайджана, отличающимся своей стабильностью и надежностью.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых Банком, можно по телефону колл-центра 935, на официальном сайте TuranBank https://bit.ly/3fUQtbQ или на его страницах в социальных сетях.