Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В преддверии Нового года ФК «Сабах», один из лидеров национального чемпионата по футболу и Банк Республика, один из ведущих банков страны, являющийся генеральным спонсором клуба, провели благотворительную акцию.

Так, в рамках акции как местные, так и иностранные футболисты команды вместе с сотрудниками банка посетили семьи шехидов, проживающие в поселке Масазыр, где расположен клуб.

В ходе мероприятия футболисты и представители Банка подарили праздничную радость детям наших шехидов, отдавших жизнь за неприкосновенность нашей Родины.

В ходе встречи детям шехидов было рассказано о незабвенной памяти героизма их отцов и значении их подвигов для нашей Родины.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.