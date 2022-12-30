Усовершенствована процедура выдачи и продления разрешения на работу иностранцам в Карабахе (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 11:41)

БАКУ /Trend/ - Усовершенствована процедура выдачи и продления разрешения на работу иностранцам и лицам без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу, изменения, внесенные в связи с этим в Миграционный кодекс и закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" будут действовать с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.

Так для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности на территории Азербайджана иностранцами и лицами без гражданства установлена государственная пошлина в размере 1 600 манатов за выдачу и продление в течение 10 дней разрешения на работу на срок до 1 года 6 месяцев, и 1 800 манатов - за выдачу и продление разрешения на работу на срок до 2 лет. При этом за выдачу и продление разрешения на работу на срок до 1 года и 6 месяцев в течение 15-дневного срока взимается государственная пошлина в размере 1 400 манатов, а за выдачу и продление разрешения на работу на срок до 2 лет – 1 600 манатов. За выдачу и продление разрешения на работу на срок до 1 года 6 месяцев в течение 20-дневного срока установлена государственная пошлина в размере 1200 манатов, на срок до 2 лет - 1400 манатов. Указанные сроки будут применяться в период в 5 лет с 1 января 2023 года с сокращением на 5 рабочих дней в случае выдачи и продления разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на освобожденных территориях Азербайджана.

Согласно новой статье 69.1-1, добавленной в Миграционный кодекс Азербайджана, срок действия разрешения на работу может быть продлен для иностранцев и лиц без гражданства, занимающихся трудовой деятельностью на освобожденных территориях Азербайджана, каждый раз не более чем на два года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)