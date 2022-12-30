В Азербайджане принят законопроект о целевых финансовых санкциях (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:14)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принят законопроект "О целевых финансовых санкциях".

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение в третьем чтении законопроект "О целевых финансовых санкциях" .

Данный законопроект подготовлен на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и устанавливает правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Он вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)