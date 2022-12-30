В Азербайджане будут заморожены активы ряда лиц (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане активы ряда лиц будут заморожены.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "О целевых финансовых санкциях".

Согласно законопроекту, целевые финансовые санкции носят превентивный характер и предусматривают ряд мер в целях недопущения финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

Среди этих мер немедленное замораживание активов, запрещение предоставления физическим лицам и учреждениям, подлежащим наложению санкций, активов, экономических ресурсов, финансовых и других сопутствующих услуг.

Активы продолжают хранится в собственности физических лиц или учреждений, имеющих доли в этих активах на момент проведения мероприятий по замораживанию активов. Эти активы могут храниться под управлением третьей стороны или управляться этими лицами посредством иных правовых механизмов, применяемых до замораживания активов, а также в соответствии с другими правилами, установленными нормативными правовыми актами.

Также законопроектом определяются активы, на которые налагаются целевые финансовые санкции, к ним относятся - активы физических лиц и учреждений, подлежащих санкциям; активы, находящиеся в прямой или косвенной, единоличной или совместной собственности или под контролем физических и юридических лиц, подлежащих наложению санкций, а также другие активы, приобретенные посредством таких активов; активы физических лиц и учреждений, действующих от имени физических лиц и учреждений или по их поручению, на которые должны быть наложены санкции; активы организаций, находящихся в собственности или в совместной собственности физических и юридических лиц, подлежащих санкциям.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)