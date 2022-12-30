В Азербайджане утверждены новые правила по аннулированию банковской лицензии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены новые правила по аннулированию банковской лицензии или разрешения.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим были предложены изменения в закон "О банках", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, банковская лицензия может быть отозвана в случае нарушения законов "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" и ”О целевых финансовых санкциях".

Отметим, что на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были вынесены на обсуждение новые законопроекты "О целевых финансовых санкциях" и "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".

После обсуждений оба законопроекта были приняты в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)