В Азербайджане будет внедрена электронная система в сфере недропользования (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С января 2023 года Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана будет внедрена электронная система регистрации и контроля в сфере недропользования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня сказал председатель правления Агентства Самир Идаятов во время брифинга.

Он отметил, что с помощью данной платформы операции по документации в этой сфере можно будет осуществлять в электронном виде.

"Отправка отчетов, документов, необходимых для согласования, обращений будет осуществляться онлайн, через "личный кабинет". В рамках платформы будет создана единая база данных о принятых агентством отчетах и выданных разрешениях на недропользование. В базу также будут интегрированы имеющиеся данные. Основная цель создания этой платформы - обеспечить оперативность и прозрачность, упростить данную деятельность для предпринимателей", - добавил Идаятов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)