В Азербайджане топливо для реактивных двигателей освобождено от ввозной таможенной пошлины (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Топливо марки TC-1 для реактивных двигателей освобождено от 15-процентной таможенной пошлины до 31 декабря 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджана "О товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".

В то же время, согласно изменению в "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики", введена льгота по ставке акциза в размере 80 манатов за 1 тонну топлива марки TC-1 для реактивных двигателей, и до 31 декабря 2023 года установлена в 1 манат. Это решение относится и к другим видам топлива для реактивных двигателей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)