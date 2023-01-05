Определены индексы услуг по восстановлению, строительству и управлению Карабаха и Восточного Зангезура (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Изменился перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджана, юридических лиц, акции (доли) которых находятся под контролем государства, и публичных юридических лиц, созданных от имени государства.

Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, к этому списку добавлен код Фонда аграрного страхования - 12-9/.

Кроме того, раздел услуг включен в перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства:

- 17-1 / Служба восстановления, строительства и управления № 1 Восточно-Зангезурского экономического района

- 17-2 / Служба восстановления, строительства и управления Карабахского экономического района.

Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)