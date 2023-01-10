В Азербайджане ряд импортируемой технической продукции освобождается от НДС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Согласно Налоговому кодексу Азербайджана, техника, технологическое оборудование и установки, импортируемые резидентами промышленных или технологических парков и налогоплательщиками, получившими документ об инвестиционном стимулировании, освобождаются от уплаты НДС при импорте в целях строительства производственных площадей, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственной налоговой службе Азербайджана.

"Раньше налогоплательщики, не относящиеся к этой категории, должны были уплачивать таможенным органам большие суммы налогов по тем же операциям, что приводило к затруднениям в их финансовом положении. С последними изменениями в законодательстве, направленными на устранение указанных обстоятельств, стимулирование инвестиционных вложений в стране, импортируемые основные средства освобождены от НДС. Импорт основных средств, перечень которых будет утвержден Кабинетом министров, не будет облагаться НДС на бессрочной основе. Эти стимулирующие льготы будут относиться к импорту основных средств, включая перерабатывающее и производственное оборудование, а также другие основные средства, импортируемые по отраслям, приоритетным для экономики страны. Таким образом, за счет экономии оборотных средств прогнозируется экономический рост по соответствующим отраслям", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)