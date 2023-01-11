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Таможенный комитет разработает мобильное приложение нового электронного сервиса

Экономика Материалы 11 января 2023 11:33 (UTC +04:00)
Таможенный комитет разработает мобильное приложение нового электронного сервиса

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана разработает мобильное приложение для нового электронного сервиса «Şəxsi hesab vərəqəsi» («Личный счет»).

Об этом сказал начальник управления таможенных платежей ГТК Тариэль Алвердиев в ходе презентации сервиса «Şəxsi hesab vərəqəsi» («Личный счет»), передает в среду Trend.

По его словам, процесс оплаты на этой платформе производится в режиме реального времени, а также позволяет следить за историей операций.

«Отмечу, что уже 50 местных компаний приступили к тесту данной платформы. Готовится мобильное приложение этого сервиса. Кроме того, этот сервис может уведомлять предпринимателя о задолженности или необходимости оплатить таможенную услугу», - сказал он.

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