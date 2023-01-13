Бакинский дом МСБ оказывает широкий спектр услуг десятков госструктур и частных организаций

БАКУ /Trend/ - «Бакинский дом Малого и среднего бизнеса» самый большой в стране центр оказания услуг субъектам предпринимательства.

Об этом журналистам в пятницу в ходе медиатура сообщил руководитель Бакинского дома МСБ Заур Гасымбейли, передает Trend.

Третий по счету дом МСБ, открытый в Баку является единым центром оказания услуг субъектам предпринимательства. До этого, нами были сданы в эксплуатацию дома МСБ в Евлахе и Хачмазе. В Бакинском доме МСБ представлен широкий спектр услуг десятков государственных структур и частных организаций. Кроме того, в доме МСБ есть центры бесплатного оказания тренинговых услуг», - сказал он.

Гасымбейли сообщил, что в центре также оказывается поддержка и стартапам.

«Впервые, в Бакинском доме, мы реализовали возможность поддержки и этих субъектов», - отметил он.

Директор Бакинского дома МСБ подчеркнул, что здесь также представлены логистические и транспортные услуги.

«В доме МСБ есть соответствующие стенды органов таможенного комитета, «Азербайджанских авиалиний», и других организаций. Здесь можно получить все услуги, предоставляемые данными органами», - сообщил он.