В Азербайджане названо число зарегистрированных стартап-проектов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодня зарегистрировано 144 стартап-проекта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, на сегодняшний день в стране созданы ряд акселерационных и инкубационных центров по поддержке стартапов.

«Необходимо подчеркнуть, что посредством портала Azexport в 2022 году было экспортировано продукции на 470 миллионов долларов, на платформе «единого окна» - на 270 миллионов долларов. Основными странами, куда была экспортирована азербайджанская продукция (драгоценные металлы, молочная продукция, напитки) - это Швеция, Россия, Грузия, Турция и Казахстан», - сказал он.

Гасымлы подчеркнул, что до сегодняшнего дня предпринимателям было выдано 633 сертификата для свободной торговли.