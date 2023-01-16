В рамках госпортала azranking.az созданы 23 рабочие группы

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в рамках государственного портала azranking.az было созданы 23 рабочие группы, проведены 77 встреч и утверждены 15 дорожных карт.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года.

По его словам, в этот портал интегрированы возможности по онлайн обращению граждан, информационная панель, возможность прямого диалога G2C и ряд других возможностей», - сказал он.

«Всемирный банк, в рамках сотрудничества с платформой azranking.az поддерживает нашу страну в реализации «зеленых» технологий и проектов», - добавил он.