Банк Республика открыл новый филиал «Центр МСБ » для предпринимателей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -Отмечающее в этом году свое 5-летие Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), которое оказывает поддержку предпринимательству, координирует услуги государственных и частных структур в этой сфере, ведет важную работу в направлении развития малого и среднего бизнеса в нашей стране и Банк Республика, приоритетным направлением деятельности которого является финансирование реального сектора, сделали очередной шаг в рамках сотрудничества.

Так, Банк открыл свой очередной филиал в новом «Бакинском Доме МСБ», открытом при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

С открытием 31-го филиала в «Бакинском Доме МСБ» где представлены 29 государственных и 20 частных учреждений, предприниматели имеют беспрепятственный и прозрачный доступ к услугам учреждений, работающих как в государственном, так и в частном секторах страны, Банк Республика также внесет вклад, предложив предпринимателям широкий спектр услуг.

Следует отметить, что «Бакинский Дом МСБ»» является единственным местом, где предоставляются “G2B” (государство - бизнес) и “B2B” (бизнес - бизнес) услуги для субъектов предпринимательства в нашей стране, основанные на принципах эффективности, прозрачности и удобства, а также современных инновациях.

Новый филиал будет функционировать по адресу: город Баку, проспект академика Зии Буниятова, 38C, 1969 квартал.

В настоящее время Банк Республика имеет 31 филиал и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети банк планирует обслуживать клиентов несколькими новыми филиалами и отделениями.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.