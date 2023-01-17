Завершается строительство автодороги Физули-Гадрут (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, протяженность дороги составляет 12 километров. Дорога I технической категории берет начало от "Дороги Победы" и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут будет четырехполосной. Ширина дорожного полотна в соответствии с полосами движения составит 21 метр, ширина проезжей части - 14 метров.

Полностью завершены с использованием специальной техники работы по расширению и профилированию дороги и строительству нового земляного полотна. Также завершены прокладка 15 водопропускных труб различного диаметра, строительство семи резервных переходов. На 6,7 км дороги осуществлено строительство однопролетного автомобильного моста на участке под названием "Гаргабазары". Протяженность автомобильного моста составляет 18 метров, а ширина - 21 метр.

Строительные работы проводятся в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит через территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)