Агентство по развитию МСБ за прошедший год дало заключения по 122 проектам - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана были даны заключения и предложения по 122 проектам нормативных документов, подготовленных по различным направлениям.

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, в рамках участия Агентства в формировании и регулировании государственной политики в сфере предпринимательства в 2022 году были приняты два нормативно-правовых акта, подготовленных по инициативе агентства, а также согласованы три других законопроекта.

«Так, законопроект «О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства» прошел все три чтения в Милли Меджлисе. Этот закон будет регулировать отношения в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства и определять формы и методы стимулирования оказываемой им государственной поддержки. Кроме того, было проведено девять опросов с участием более 2,5 тысячи субъектов МСБ, охватывающих город Баку и регионы», - сказал Мамедов.

Он добавил, что Агентством было организовано 137 встреч с участием около трех тысяч предпринимателей, а Общественным советом при Агентстве организовано семь общественных обсуждений с участием более 550 предпринимателей.