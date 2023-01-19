Ипотека от Халг Банка в проекте Министерства Труда и Социальной Защиты

Халг Банк присоединяется к проекту Министерства Труда и Социальной Защиты по продажам квартир в зданиях, расположенных в поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы города Баку, в Абшеронском и Самухском районах. Квартиры, выставленные на онлайн продажу можно приобрести с помощью ипотечного кредита Халг Банка по ставке 9% годовых и сроком на 22 года.

Онлайн-продажа начнется 23 января 2023 года в 10.00 и будет осуществляться посредством разработанного министерством электронного портала - ms.sosial.gov.az, где можно получить полную информацию о квартирах. Продажа квартир будет продолжаться до 01.07.2023.

Узнать больше о проекте можно , перейдя по ссылке https://www.sosial.gov.az/Menzil-almaq-isteyenlerin-nezerine_641405