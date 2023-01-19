Средний коридор оказывает большое влияние на экономическое развитие региона - Йоханнес Хан

БАКУ /Trend/ - Средний коридор оказывает большое влияние на экономическое развитие региона.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал еврокомиссар по бюджету и административным вопросам Йоханнес Хан в ходе панельного заседания на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«Коридор оказывает огромное влияние на экономическое развитие самого региона, потому что с европейской точки зрения речь идет не только о гарантии цепочки поставок, но и о мире и стабильности в соседних странах. Любое экономическое развитие способствует большей стабильности», — сказал он.

Йоханнес Хан отметил, что в такой инициативе много участников и бенефициаров, начиная с Китая и заканчивая Европой.

«Чем больше вовлеченных сторон, тем больше это способствует стабильности, многосторонности. Это очень важно со стратегической и политической точки зрения. У нас есть набор инструментов для финансирования, у нас есть инвестиционные банки, схемы гарантий. Европа очень заинтересована в таком развитии. Мы полны решимости и готовы к сотрудничеству», — добавил еврокомиссар.