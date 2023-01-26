Азербайджанский производитель серной кислоты начнет экспорт продукции в Грузию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский производитель серной кислоты OOO "Azərsulfat" в ближайшие дни экспортирует первую партию (250-300 тонн) собственной продукцию в Грузию.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг в ходе медиа-тура директор OOO Эмиль Гулиев.

По его словам, в целом будут отправлены 7 500 тонн.

Он отметил, что на сегодня потребности Азербайджана в серной кислоте составляют 11 тысяч тонн в год.

"Производственная мощность завода OOO "Azərsulfat" составляет 20 тысяч тонн в год, а в сутки этот показатель достигает 60 тонн", - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что завод OOO "Azərsulfat" является экологически чистым предприятием, и его выбросы в атмосферу практически равны нулю.

«На заводе, построенном на 1,5 га индустриального парка, контактным способом производится серная кислота концентрацией 93 и 98 процентов», - добавил Гулиев.

По его словам, ожидается, что в 2023 году ООО будет приобретать серу на нефтеперерабатывающем заводе SOCAR.

Напомним, что в декабре 2022 года OOO "Azərsulfat" запустило в эксплуатацию завод по производству серной кислоты.

На предприятии с объемом инвестиций более 10 миллионов манатов обеспечены постоянными рабочими местами 42 человека. С начала работы предприятие реализовало на внутреннем рынке более 1 600 тонн продукции.