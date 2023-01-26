Азербайджанская компания впервые экспортировала стеклотару в Европу (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 26 января в 12:04)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Glassica» впервые экспортировало более 250 тысяч единиц стеклянной тары (бутылок) в Румынию и Молдову.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг в ходе медиа-тура журналистам корпоративный директор ЗАО Эмиль Аскеров.

Он отметил, что годовая производственная мощность предприятия с общей стоимостью инвестиций в более чем 20 миллионов манатов составляет 60-90 миллионов единиц различной цветной стеклянной тары (бутылок).

«ЗАО «Glassica» в настоящее время обеспечивает 30-40 процентов потребности в стеклянной таре (бутылках) в Азербайджане. Мы планируем начать строить еще один завод в марте текущего года на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Его производственная мощность будет втрое превышать мощности текущего завода, а инвестиционная стоимость составит 60 миллионов манатов. Примерный период строительства - 14 месяцев», - сказал Аскеров.

Он добавил, что с создания предприятия заключен договор о реализации продукции с двумя иностранными и пятью местными компаниями.

Отметим, что в настоящее время на предприятии обеспечены постоянными рабочими местами 140 человек. С начала работы предприятия было выпущено более трех миллионов стеклянной тары (бутылок).