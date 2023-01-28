До 2030 г. в Бакинском порту число сотрудников-женщин планируется довести до 20%

БАКУ /Trend/ - До 2030 года в Бакинском порту планируется довести число сотрудников-женщин до 20 процентов.

Об этом сказал в субботу генеральный директор ЗАО «Бакинский морской международный торговый порт» Талех Зиядов в ходе мероприятия, посвященного фестивалю STEM, передает Trend.

По его словам, на сегодняшний день число сотрудников-женщин в ЗАО составляет семь процентов, однако в целом в мире этот показатель в организациях составляет 1,2 процента.

«В Азербайджане создаются большие карьерные возможности для женщин, как в отрасли предпринимательства, так и на рабочих местах. К примеру, сотрудники-женщины преобладают в секторе образования», - добавил он.

Отметим, что STEM — это новый подход в образовании, когда все отрасли в сфере естественных наук и технических знаний объединены, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.