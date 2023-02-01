В Азербайджане продлен льготный срок кредитов, выдаваемых под низкие проценты для закладки новых садов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях возведения новых садов в Азербайджане был продлен льготный срок кредитов, выдаваемых за счет государственных средств под низкие проценты.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на втором Форуме по развитию агробизнеса.

Она отметила, что для расширения и продвижения деятельности сельскохозяйственных кооперативов в отношении аграрных кооперативов установлен максимальный предел кредита в 5 процентов.

"В результате проводимых реформ обеспечивается оформление предоставляемых фермеру субсидий на основании его согласия и обращения в кредитные организации для обеспечения его кредитных (лизинговых) долгов сельскохозяйственного назначения либо их направление на погашение.

Наряду с этим, мы открыли наш аграрный рынок для справедливой конкуренции, чтобы поддержать аграрный бизнес. В настоящее время иностранные компании могут самостоятельно без каких-либо бюрократических процедур предлагать свою продукцию фермерам и пользоваться льготами государства", - сказала Гадимова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)