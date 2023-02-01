Талех Кязимов о сроках принятия Закона «О платежных системах и услугах»

БАКУ /Trend/ - Закон «О платежных системах и услугах» может быть принят в ближайшие 2-3 месяца.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, на сегодня этот законопроект на рассмотрении некоторых госструктур и в ближайшее время ожидаем его передачи в Милли Меджлис.

Отметим, что со стороны Центробанка законопроект «О платежных системах и услугах» подготовлен, согласован с соответствующими госорганами и передан в правительство Азербайджана. При подготовке этого законопроекта основной упор был сделан на международную практику и применение ведущих технологий. Кроме того, законопроект сформирован на основе директивы по платежным услугам и системам Европейского союза.