В Азербайджане работники освобождаются от расходов на финансирование мероприятий по охране труда (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:25)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане работники освобождаются от расходов на финансирование мероприятий по охране труда.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был рассмотрен законопроект об утверждении Конвенции №155 "О безопасности и гигиене труда" Международной организации труда.

Было отмечено, что необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики возникла в связи с тем, что применение статьи 21 вышеупомянутой Конвенции в области защиты работников от возможных расходов, связанных с созданием здоровых и безопасных условий труда, не полностью обеспечено национальным законодательством. Законопроект, разработанный с целью регулирования вышеуказанного, предусматривает добавление новой части 6 к статье 220 Трудового кодекса.