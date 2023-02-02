В Баку прибывает министр энергетики и природных ресурсов Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез посетит Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, он примет участие в 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК).

Планируется, что на заседании Донмез поделится последней информацией о достигнутых целях Турции в области энергетической торговли.

Отметим, что 3 февраля в Баку состоится 9-е заседание министров в рамках Консультативного совета ЮГК.

(Перевод: Фидан Мустафаева)