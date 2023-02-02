Завершен капитальный ремонт автодороги Гарапапаг–Чайлы в Газахском районе (ФОТО/ВИДЕО) (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Гарапапаг–Чайлы Газахского района", завершены работы по капитальному ремонту автодороги, проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend из Государственного агенства, автодорога, покрытая щебнем, долгое время находилась в непригодном состоянии и не ремонтировалась, также на ее состоянии сказались природные факторы. Автомобильная дорога была капитально реконструирована с целью обеспечения комфортного передвижения местного населения.

Ширина земляного полотна автомобильной дороги, восстановленной в соответствии с IV технической категорией и имеющей протяженность 19 км, составляет 10 метров, ширина проезжей части - 6 метров, ширина обочин - 2 метра соответственно.

Согласно требованиям "Норм и правил строительства", на участке дороги длиной 16.6 км, проходящей через селение Чайлы и участке дороги длиной 2,4 км, проходящей через селение Гарапапаг, были выкопаны деформированные участки, снято непригодное для использования покрытие, проведены работы по расширению и осушению для получения нормативной ширины дороги, построено новое дорожное полотно. Затем в соответствии с технологической последовательностью были проведены работы по строительству нового дорожного полотна и укладке нового двухслойного асфальтобетонного покрытия.

С целью обеспечения протока воды вдоль дороги проведены работы по восстановлению существующих железобетонных труб, в необходимых местах построены новые водопропускные трубы различного диаметра.

После завершения реконструкции были проведены работы по установке дорожных знаков, сигнальных столбов и указателей пути, остановок, прокладке дорожных и путеводных линий, а также пешеходных полос для нормальной организации движения в необходимых местах.

Реализация проекта облегчила проезд между 3 населенными пунктами с населением 14 тысяч человек, а также перевозку грузов и пассажиров на данном участке.