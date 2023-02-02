В Азербайджане будет подготовлен первичный проект госбюджета на 2024 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозных показателей".

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, министерство финансов должно представить первичный проект государственного бюджета на следующий год, а также прогноз сводного бюджета на следующий год и три последующих года и предварительный проект документа о среднесрочной структуре расходов на 2024 год и три последующих года, а министерство экономики - первичный проект государственной инвестиционной программы по направлениям до 5 апреля 2023 года в Экономический совет и до 15 апреля в Кабинет министров Азербайджанской Республики.

В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" и иными нормативными правовыми актами министерство финансов должно представить предложения о верхнем пределе показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на конец 2024 и 2027 годов и верхнем пределе показателя соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на конец 2027 года, проект документа среднесрочной структуры расходов по пилотным разделам ("образование", "сельское хозяйство" и "охрана окружающей среды") функциональной классификации бюджетных расходов на 2024 год и последующие три года, а также проект государственного бюджета и сводного бюджета на очередной год и показатели сводного бюджета на последующие три года, министерство экономики - концепцию экономического и социального развития Азербайджанской Республики и прогнозные показатели на следующий бюджетный год и три последующих года до 1 сентября Экономическому совету и до 15 сентября 2023 года Кабинету министров для представления Президенту Азербайджанской Республики.

Государственному комитету по статистике поручено для уточнения среднесрочной программы социально-экономического развития страны на текущий год представить до 5 февраля 2023 года в министерство экономики и министерство финансов предварительные статистические данные за 2022 год; для подготовки концепции социально-экономического развития, проекта государственного бюджета и совокупного финансового баланса страны на очередной бюджетный год и следующие три года обеспечить регулярное представление необходимых статистических данных в министерство экономики, министерство финансов и другие соответствующие организации.