Заместитель премьер-министра Молдовы ознакомился с деятельностью Бакинского дома МСБ (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Молдовы, министр инфраструктуры и регионального развития, сопредседатель совместной межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова Андрей Спину посетил Бакинский дом МСБ, сообщает в четверг Trend.

Председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов подробно проинформировал гостя о деятельности Дома МСБ. Было отмечено, что суть концепции "Дома МСБ" заключается в экономии времени и операционных затрат субъектов бизнеса за счет объединения услуг, предоставляемых предпринимателям, в единое пространство. Уже более 1200 предпринимателей воспользовались услугами Бакинского дома МСБ, который был сдан в эксплуатацию в январе 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)