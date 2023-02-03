Свободные средства Фонда страхования от безработицы могут использоваться в качестве инвестиций (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Свободные средства Фонда страхования от безработицы можно будет использовать в качестве инвестиций.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О страховании от безработицы".

В новом пункте, добавленном в Закон отмечается, что орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может направлять свободные средства Фонда страхования от безработицы на инвестиции. Свободные средства, инвестиционные доходы и неиспользованные остатки средств, направляемые на инвестиции, собираются на счет, открытый в Центральном банке Азербайджана, и их учет ведется отдельно. Свободные средства, направляемые на инвестиции, инвестиционный доход и его неиспользованный остаток переносятся на следующий бюджетный год как часть свободных средств, направляемых на инвестиции.

Порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции и использования инвестиционного дохода устанавливается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что в 2023 году бюджет Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составит 212,7 миллиона манатов, что на 8 процентов выше показателя деятельности Фонда в 2021 году, и на 17,3 процента выше прогнозных показателей, утвержденных на 2022 год.

В следующем году 75 процентов доходов Фонда будут сформированы за счет взносов по страхованию от безработицы, 24,9 процента - за счет неиспользованных средств Фонда в конце предыдущего года и 0,1 процента - за счет прочих доходов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)