Свободные средства госфонда соцзащиты Азербайджана будут направлены на инвестиции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Свободные средства государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана могут быть использованы в качестве инвестиций.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О социальном страховании".

Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может направлять свободные средства государственного фонда социальной защиты на инвестиции. Свободные средства, направляемые на инвестиции, инвестиционный доход и его неиспользованный остаток собираются на счете, открытом в Центральном банке Азербайджана, и их учет ведется раздельно. Свободные средства, направляемые на инвестирование, инвестиционный доход и его неиспользованный остаток переводятся на следующий бюджетный год в составе свободных средств, направляемых на инвестирование.

Отметим, что общие расходы ГФСЗ в 2023 году прогнозируются в размере 6 миллиардов 263,97 миллиона манатов.

В 2022 году эти расходы прогнозировались в размере 5 миллиардов 606,27 миллиона манатов. Рост расходов фонда в основном прогнозируется на финансирование трудовых пенсий (5 907 180 000,0), что составляет существенную финансовую основу для усиления социальной защиты населения и успешной реализации государственной политики, а также обязательств в обмен на произведенные страховые выплаты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)