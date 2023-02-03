На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ строятся пешеходные переходы (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения удобного и безопасного пересечения автодорог гражданами, проживающими на участках магистральных автомобильных дорог, проходящих в непосредственной близости от столицы, в нескольких местах ведется строительство надземных пешеходных переходов.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ускоренными темпами продолжается строительство надземного пешеходного перехода на 46,9 километровом участке автодороги М-1 Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией.

Длина перехода по проекту составляет 38,4 метра, внутренняя ширина - 3,3 метра, ширина лестниц - 3 метра.

Переход, высотой 5,5 метра над уровнем дороги, состоит из металлической конструкции. На переходе будут установлены современные лифтовые системы для обеспечения комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время на переходе ведется установка перил и лестниц. В целом строительно-монтажные работы выполнены на 85 процентов.

Так, по обе стороны автомобильной дороги установлены опоры пешеходного перехода, произведена установка металлоконструкций.

Наземный пешеходный переход, построенный по современным технологиям, с использованием качественных материалов, отвечающих международным стандартам, позволит гражданам переходить дорогу в комфортных и безопасных условиях.

Отметим, что в соответствии с планом мероприятий Агентством также ведется строительство нового пешеходного перехода на 21-м километре автодороги М-1 Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)