Ассоциация по развитию женского предпринимательства и MediaOst подписали меморандум (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 8 февраля 2023 года в 11:19)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA) и MediaOst.

Как передает в среду Trend, меморандум подписали председатель Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева и директор MediaOst Анна Леоненко в ходе открытия Международного женского форума по социальному предпринимательству.

Председатель правления ассоциации Сакина Бабаева на церемонии подписания отметила, что проект Международного женского форума по социальному предпринимательству реализуется компанией "MediaOst Events und Kommunikation GmbH", Ассоциацией по развитию женского предпринимательства в Азербайджане, Международным Центром развития женского и социального предпринимательства (WEIA) и является ярким примером взаимоотношений между странами.

Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании является создание основы для сотрудничества и облегчение взаимодействия между сторонами.

Согласно меморандуму, Ассоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане и "Mediaost Events und Kommunikation GmbH" будут совместно работать над установлением отношений и развитием сотрудничества между гражданскими обществами Азербайджана и Германии с целью дальнейшего укрепления двусторонних связей и активизации коммуникаций.