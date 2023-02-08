Ассоциация по развитию женского предпринимательства и WEIA подписали меморандум (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 8 февраля 2023 года в 11:41)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией по развитию женского предпринимательства в Азербайджане и Центром Международного развития женского и социального предпринимательства (WEIA).

Как передает во вторник Trend, меморандум подписали председатель Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева и главный исполнительный директор WEIA Виктория Налбандова в ходе открытия Международного женского форума по социальному предпринимательству.

Главный исполнительный директор WEIA Виктория Налбандова на церемонии подписания отметила, что одной из задач меморандума является вывод продукции азербайджанских женщин-предпринимателей на экспорт.

«Мы пролонгировали меморандум чтобы продолжить совместное сотрудничество по развитию женского социального предпринимательства и сделать акцент на социальном предпринимательстве с целью имплементации на территории Азербайджана лучших практик, которые есть сейчас в России. Я как международный эксперт в сфере социального предпринимательства готова оказывать поддержку, в том числе консультативную для азербайджанских женщин-предпринимателей в социальной сфере. Одной из целей данного сотрудничества является привлечение внимание бизнеса на поддержку данного направления», - сказала она.

Налбандова подчеркнула, что данный форум является ярким примером взаимоотношений между странами.

Напомним, что 8 февраля 2023 году также был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA) и MediaOst.

Согласно меморандуму, Ассоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане и "Mediaost Events und Kommunikation GmbH" будут совместно работать над установлением отношений и развитием сотрудничества между гражданскими обществами Азербайджана и Германии с целью дальнейшего укрепления двусторонних связей и активизации коммуникаций.