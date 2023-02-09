Шахин Мустафаев находится с визитом в Нахчыване (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 9 февраля делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетила Нахчыван.

Как сообщает в четверг Trend, визит начался с посещения памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Целью визита является изучение и анализ на месте, работ, проведенных в Нахчыванской Автономной Республике в области мелиорации и ирригации, анализ и изучение состояния воды, находящейся в водохранилищах, потребностей в питьевой воде и воде для орошения, достижение дальнейшего улучшения питьевого и оросительного водоснабжения. В числе приоритетных задач также находится проведение анализа природных, водных ресурсов, сельского хозяйства, экологического потенциала Нахчыванской АР, приведение развития этих важных отраслей в соответствие с требованиями нового времени, повышение их экономической эффективности.

Специалисты проведут осмотр водохранилища и канал Бананияр, водохранилища Нехрам, плата Батабат (для запасов снега), водохранилища имени Гейдара Алиева, Шахбузского городского комплекса очистных сооружений, водохранилища Узуноба, комплекса очистных сооружений города Нахчыван, Гарачугского канала, понтонной насосной станции "Гарачуг-1" на Аразском водохранилище, Арпачайского водохранилища, правобережного канала реки Арпачай.

В рамках визита они также встретятся с официальными лицами Нахчыванской АР, оценят текущую ситуацию, обсудят предстоящие работы.

Отметим, что в состав делегации вошли министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, начальник Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Хикмет Мамедов, заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Рафиг Вердиев, председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)