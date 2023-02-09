ABB стал основным партнером баскетбольной лиги «TamGənc»!

Банк ABB в рамках Корпоративной Социальной Ответственности, продолжая осуществлять проекты, по развитию спорта в нашей стране, начал сотрудничество с федерацией баскетбола Азербайджана. Студенческая лига по баскетболу, стартовавшая в декабре прошлого года, в контексте данного партнёрства определена как Баскетбольная Лига «TamGənc» и ABB является основным партнером этого спортивного мероприятия.

Название Баскетбольной Лиги «TamGənc» связано с картой «TamGənc», которую ABB предусматривает для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Карта «TamGənc» была представлена на рынке в прошлом году, условия которой дают множество преимуществ для молодых пользователей.

Возвращаясь к Баскетбольной Лиге «TamGənc» следует отметить что в этой лиге соревнуются команды из 7 университетов нашей страны. Это команды Академии Физической Культуры и спорта, Азербайджанского Технического университета, Азербайджанский государственный экономический университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, Бакинского инженерного университета и университета «Хазар». Соревнования проходят в спортивном зале Азербайджанского Технического университета, где также 19 мая состоится финальный матч Баскетбольной Лиги «TamGənc» .

Основная цель банка АВВ в оказании партнерской поддержки этого спортивного мероприятия, заключается в популяризации баскетбола как вида спорта, являющимся полезным для физического здоровья молодёжи и подрастающего поколения.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.