ГНС Азербайджана работает над созданием новых цифровых систем

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба Азербайджана работает над созданием новых цифровых систем.

Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе мероприятия «Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам», передает в Trend.

По его словам, новые системы сделают возможным онлайн заполнение деклараций, цифровое изучение бизнеса и контрагентов, приема жалоб и предложений, мгновенные системы оплаты, электронный налоговый консалтинг и функционирование рейтинговой системы.

«В 2022 году мы уделяли большое внимание сектору цифровизации в налоговых реформах. Ожидаем, что эти работы будут продолжены и в 2023 и последующих годах», - добавил он.