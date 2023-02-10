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ГНС Азербайджана работает над созданием новых цифровых систем

Экономика Материалы 10 февраля 2023 11:23 (UTC +04:00)
ГНС Азербайджана работает над созданием новых цифровых систем

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба Азербайджана работает над созданием новых цифровых систем.

Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе мероприятия «Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам», передает в Trend.

По его словам, новые системы сделают возможным онлайн заполнение деклараций, цифровое изучение бизнеса и контрагентов, приема жалоб и предложений, мгновенные системы оплаты, электронный налоговый консалтинг и функционирование рейтинговой системы.

«В 2022 году мы уделяли большое внимание сектору цифровизации в налоговых реформах. Ожидаем, что эти работы будут продолжены и в 2023 и последующих годах», - добавил он.

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