Налоговая система Азербайджана играет ведущую роль в формировании и развитии бизнеса - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Налоговая система Азербайджана играет ведущую роль в формировании и развитии бизнеса.

Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает в Trend.

По его словам, эффективность налоговой системы Азербайджана заключается не в налоговых сборах, а в создании благоприятной среды для предпринимательской деятельности.

"Мы смотрим с позитивом в будущее бизнес-среды Азербайджана. Будущие реформы создадут еще лучшие условия для ведения предпринимательства, а также стимулирует бизнесменов вести прозрачный бизнес", - отметил он.

Далее, Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан продолжает увеличивать экспорт ненефтяной продукции.

«Отмечу, что в прошлом году этот показатель составил 3 миллиарда долларов. Мы нацелены на динамичное развитие ненефтяного сектора, а также его экспорта», - сказал он.

Кроме того, Джаббаров заявил, что в целях превращения Азербайджана в логистический хаб ведутся работы по инвестированию в этот сектор.