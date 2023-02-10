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До конца года может быть представлена новая редакция Налогового кодекса Азербайджана

Экономика Материалы 10 февраля 2023 17:23 (UTC +04:00)
До конца года может быть представлена новая редакция Налогового кодекса Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба Азербайджана подготовила новую стратегию развития.

Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе мероприятия на тему «Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам», передает Trend.

По его словам, в рамках этой стратегии до конца года ожидается представление новой редакции Налогового кодекса.

Отметим, что в 2022 году по линии ГНС в государственный бюджет было перечислено свыше 15,5 миллиарда манатов, а фискальные поступления составили 21,1 миллиарда манатов.

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