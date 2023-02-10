БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не ожидается роста процентных ставок по вкладам в банках.

Об этом сказал в пятницу журналистам президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в кулуарах мероприятия «Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам», передает в Trend.

Однако, он отметил, что некоторые банки могут повысить эту ставку в связи с истечением срока действия налоговой льготы по депозитам.

Нуриев считает, что это может привести к росту процентной ставки в размере до одного процента.

Напомним, что в 2016 году со стороны Государственной налоговой службы был принят закон об освобождении прибыли по вкладам сроком на семь лет, однако, первого февраля 2023 года этот срок истек. Отныне, налогом будет облагаться лишь сумма прибыли, а не весь объем вклада.