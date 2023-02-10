В Азербайджане пенсии проиндексированы и увеличены на 14,7 процента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" от 10 февраля 2023 года является продолжением последовательных шагов по укреплению социальной защиты пенсионеров и очередной поддержкой, направленной на обеспечение их благосостояния.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения, согласно распоряжению, пенсии, назначенные до 1 января 2023 года повышаются с 1 января текущего года путем индексации на 14,7 процента, в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по 2022 году на основании данных Госкомстата.

Январское повышение будет выплачено вместе с пенсией за февраль. Например, если пенсия составляет 400 манатов, то с 1 января текущего года эта сумма увеличена на 14,7 процента, то есть на 58,8 маната, до 458,8 маната, и январское повышение в размере 58,8 маната будет перечислено в феврале.

В целом на новые повышения, охватывающие в целом 1,1 миллиона пенсионеров, ежегодно будут расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов.

Переход в соответствии с новым законом с начала этого года к единому методу индексации в этой сфере позволил впервые ежегодно применять увеличение пенсий на основе индексации ко всем видам пенсий. В последующие годы будет продолжено повышение всех видов пенсий методом индексации. Таким образом, нынешнее повышение будет применяться как к пенсионерам, которым назначена пенсия на общих основаниях, так и к получающим надбавку за выслугу лет (военнослужащие-пенсионеры, сотрудники правоохранительных органов и др.). Выплачиваемая пенсионерам материальная помощь с начала 2023 года включена в состав их пенсий. Сумма пенсии, которая увеличилась после включения в ее состав материальной помощи, на этот раз увеличивается путем индексации. Например, в пенсию военнослужащего, получавшего в 2022 году пенсию в размере 800 манатов в месяц и материальную помощь в размере 10 процентов от нее (80 манатов), с начала текущего года включена указанная сумма в 80 манатов, а полученная сумма в размере 880 манатов путем индексации увеличивается на 14,7 процента (129,36 манатов), до 1009,36 маната.

В то же время, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен по 2022 году, суммы пенсионного капитала, зарегистрированного до 1 января 2023 года в страховой части лицевого счета страхователей, также увеличиваются путем индексации на 13,9 процента. Это говорит о том, что пенсионный капитал на индивидуальных лицевых счетах работающих по трудовому договору не только ежемесячно увеличивается за счет отчислений на социальное страхование из их заработной платы, но и на основе индексации, проводимой государством в начале каждого года. Повышение пенсий путем индексации будет осуществляться в автоматическом режиме через электронную систему.