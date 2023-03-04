Сотрудничество Азербайджана и Казахстана по проекту прокладки оптоволоконного кабеля: больше, чем кажется на первый взгляд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан вывели свое сотрудничество в области высоких технологий на новый уровень. Ранее мы говорили о том, как сотрудничество в одной области приводит к положительному эффекту распространения в другой области.

Последние события в отношениях между странами свидетельствуют о том, что сотрудничество в области связи и высоких технологий может стать важной вехой и очередным прорывом для обеих стран.

Ключевые преобразования

В начале 2023 года ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана «АзерТелеком» и «Казахтелеком» подписали «Соглашение об условиях сотрудничества» в рамках проекта прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Проект Транскаспийской ВОЛС по дну Каспийского моря на маршруте Азербайджан-Казахстан является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый путь», предусматривающего формирование цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Будет создана высокоскоростная цифровая информационная сеть с двумя ответвлениями, которая протянется от Китая до Азербайджана и России. В ходе строительства старые волоконно-оптические линии связи по маршруту Китай-Россия будут сокращены на 650 километров до 3,000 километров и на 700 километров (до 2,800 километров) по маршруту Китай-Азербайджан.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» проработать детали финансирования проекта до 10 марта.

Это свидетельствует о значительном уровне заинтересованности казахстанского правительства в проекте. По завершении проекта Казахстан станет крупным региональным цифровым хабом. Это позволит стране стать центром новой цифровой архитектуры в Азиатском регионе.

Выгоды сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

Выгоды сотрудничества Баку и Астаны можно разделить на две основные категории - очевидные и неявные.

С точки зрения очевидных преимуществ все относительно просто. Реализация проекта позволит сторонам получить экономическую и технологическую выгоду. С точки зрения технологических преимуществ обе страны получат лучшую связь, что будет способствовать дальнейшему развитию технологий.

Существует установленная и известная корреляция между возможностью и качеством передачи с одной стороны, и экономической продуктивностью - с другой. Улучшенное подключение для передачи данных предоставит предприятиям по обе стороны Каспийского моря лучший доступ к информации, что приведет к улучшению экономических показателей. Кроме того, лучшая связь в конечном итоге приведет к увеличению объема информации для анализа и принятия решений, что упростит проникновение на рынок для предприятий, представляющих обе страны.

Высокотехнологичное сотрудничество – сфера партнерства между странами, которой долгое время не уделялось должного внимания. Работа в этой области дает Азербайджану и Казахстану возможность сосредоточиться на достижении прогресса в области с высоким потенциалом роста.

Тем не менее неявные результаты сотрудничества дают гораздо больше интересной информации. Повышение уровня сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном будет стимулировать рост связей между народами, а также позволит выйти на более высокий уровень институциональной взаимозависимости.

Институциональная связь, созданная этим проектом, приведет к важному развитию. Нормы и процедуры между сторонами будут сбалансированы.

Сотрудничество в сфере высоких технологий важнее, чем может показаться

Еще одним фактором, который следует учитывать в этом контексте, является информационная безопасность. Учитывая геополитические реалии обеих стран, этот вопрос имеет первостепенное значение, даже больше, чем экономические преимущества. Современный мир требует обеспечения информационной безопасности, потому что это становится вопросом национальной безопасности. В этих обстоятельствах обеспечение информационной безопасности - мудрый шаг к укреплению информационного сотрудничества, поскольку современная доктрина конфликта все больше отдает предпочтение гибридной войне.

Другими словами, Азербайджан и Казахстан с учетом этого стремятся не только к сотрудничеству в высокотехнологичном секторе экономики, но и к сотрудничеству в целях укрепления политической и информационной безопасности.

Сотрудничество в сфере безопасности возможно только при наличии высокого уровня доверия между государствами. Такое сотрудничество соответствует характеру теплых отношений между Азербайджаном и Казахстаном, которые имеют между собой много общего.

Системный подход стран к формированию сотрудничества предполагает, что механизмы, продвигающие эти отношения, схожи во всех сферах сотрудничества между Баку и Астаной.

Возможно, еще слишком рано говорить об этом, но есть определенный оптимизм в отношении того, что сотрудничество в области высоких технологий знаменует собой начало новой эры в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном. Баку и Астана изучают новые доступные им возможности, которые могут принести только новые выгоды обеим странам.

Выгоды для Европы и азиатских стран

Однако успешная реализация проекта «Цифровой Шелковый путь» принесет пользу не только Азербайджану и Казахстану.

Что касается европейских стран, это прекрасная возможность извлечь выгоду из развивающихся экономических рынков в Азии. Европейские компании и предприятия могут извлечь выгоду из улучшенной связи, обеспечиваемой проектом, с районами Азии, в которых ранее не было надежной связи. Европейский бизнес получит возможность использовать имеющиеся у него возможности для повышения эффективности своей деятельности, налаживания новых связей с коллегами, расположенными в азиатском регионе, и получения при этом дополнительных экономических выгод.

В контексте потенциальных результатов проекта немного более интригующими выглядят потенциальные выгоды для азиатских стран. Возможности, предлагаемые азиатским странам, значительны.

Прежде всего, если азиатские страны смогут эффективно использовать преимущества улучшенной связи, это откроет им доступ к тем же возможностям, которые есть у предприятий, работающих в странах с более развитой экономикой. Другими словами, у многих компаний и предприятий в азиатских странах появится возможность расширяться более высокими темпами. Рост азиатских предприятий позволит им привлечь качественно иной уровень инвестиций, поскольку инвесторы, представляющие страны с развитой экономикой, будут заинтересованы участвовать в расширении азиатского бизнеса.

Существует множество возможностей и потенциальных сценариев, которые могут реализоваться в контексте сотрудничества между Европой и Азией в рамках проекта. Однако несомненно, что "Цифровой Шелковый путь" принесет дополнительные экономические и политические выгоды каждой стране, участвующей в проекте, включая Азербайджан и Казахстан.