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Азербайджан использует израильский опыт в зеленом восстановлении Карабаха - Инам Керимов

Экономика Материалы 13 февраля 2023 10:47 (UTC +04:00)
Азербайджан использует израильский опыт в зеленом восстановлении Карабаха - Инам Керимов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан использует израильский опыт в зеленом восстановлении Карабаха.

Об этом сказал в понедельник министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на Азербайджано-израильском инновационном форуме «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне и стороны имеют еще больший потенциал для развития.

«В прошлом году министр сельского хозяйства Израиля посещал Азербайджан, что создало дополнительный импульс развитию дальнейших отношений в области сельского хозяйства и инноваций в этом секторе. Израиль в этом секторе имеет большие возможности и опыт и мы тесно сотрудничаем», - сказал Керимов.

Он добавил, что Азербайджан восстанавливает освобожденные территории на основе зеленых технологий и широко использует израильский опыт в данной сфере.

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