Мы привлекаем в Карабах компании как из Израиля, так и из других стран мира - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привлекает в Карабах компании как из Израиля, так и из других стран мира.

Об этом сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на Азербайджано-израильском инновационном форуме «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, Азербайджан продолжает вести широкомасштабные работы по восстановлению Карабаха.

«На этих территориях до 2030 года в рамках национальной стратегии ожидается восстановление Карабаха и переселение бывших вынужденных переселенцев, в том числе реинтеграция этой зоны в общую экономику Азербайджана. Также, мы нацелены на восстановление Карабаха на основе зеленых и умных технологий. Я уверен, что мы в этом направлении достигнем больших партнерств и соглашений и все цели будут полностью выполнены», - сказал он.

Замминистра отметил, что основным источником восстановления Карабаха является госбюджет.

«Мы также в рамках государственно-частного партнерства привлекаем в Карабах как израильские компании, так и компании из других стран. Между нашими странами в январе – ноябре 2022 года товарооборот составил семь миллиардов долларов и мы уверены, что этот показатель будет только расти», - добавил он.