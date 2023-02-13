В Азербайджане улучшается качество земель, непригодных для сельского хозяйства - Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для улучшения качества земель, непригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности будут применяться инновации и технологии.

Об этом сказал в понедельник министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на Азербайджанско-Израильском инновационном форуме «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, за последние пять лет производство, экспорт и внутреннее потребление сельскохозяйственной продукции незначительно возросло.

«В Азербайджане развитие сельского хозяйства является приоритетным направлением в соответствии со стратегией до 2026 года. Для улучшения качества земель, непригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности будут применяться инновации и технологии и мы уверены, что это способствует достижению положительных результатов. Израиль за последние 15 лет лет в 17 раз увеличил производство сельского хозяйства и мы заинтересованы в развитии отношений с израильской стороной», - добавил он.