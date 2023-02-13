Компания EY Azerbaijan объявила имена участников конкурса «Предприниматель года 2023»

Уже через несколько дней EY Azerbaijan объявит победителя конкурса «Предприниматель года», проводимого в нашей стране уже в четвертый раз. Это одна из самых престижных конкурсных программ для предпринимателей и бизнес-лидеров, которые ставят перед собой амбициозные цели и достигают успеха. Победителя выбирает независимая коллегия жюри, оценивая его предпринимательский дух, целеустремленность и положительное воздействие на общество.

Конкурс «Предприниматель года» проводится в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. В качестве основных спонсоров программы выступают ABB и bp. Группа компаний «Veyseloglu» также оказывает финансовую поддержку конкурсу. В числе партнеров программы и консалтинговая компания EKVITA.

В этом году тринадцать предпринимателей из Азербайджана будут бороться за престижный титул EY "Предприниматель года 2023". Основной победитель, а также победители в нескольких номинациях будут объявлены на специальной церемонии, которая состоится 16 февраля в Баку.

Компания EY рада объявить имена этих вдохновляющих предпринимателей:

Афа Гасанова – IRES

Баба Агаев – Pickvisa

Заур Дарабзаде - CinemaPlus

Ильхам Гаджиев – Lignum Logistic

Назрин Садыхова – Spektr Medical Group

Нахид Джаббаров – Crispa Snacks

Рамиль Рзаев – Baku Holiday Travel

Рафиг Хуналтай – Facemark

Рубаба Муршудова – Qranit QP

Сеймур Мамедов – Simbrella

Фуад Сейидалиев – Savalan ASPI Winery

Эльгар Багиров – Times Consulting

Эльчин Бабаев – Bakı Tekstil Fabriki

О конкурсе «Предприниматель года»

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс «Предприниматель года» является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград. Особенностью программы является то, что она поощряет предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом и признает вклад людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. «Предприниматель года» - глобальная программа, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес и охватывает более 145 городов в более чем 60 странах мира.