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Компания EY Azerbaijan объявила имена участников конкурса «Предприниматель года 2023»

Экономика Материалы 13 февраля 2023 11:38 (UTC +04:00)
Компания EY Azerbaijan объявила имена участников конкурса «Предприниматель года 2023»

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Уже через несколько дней EY Azerbaijan объявит победителя конкурса «Предприниматель года», проводимого в нашей стране уже в четвертый раз. Это одна из самых престижных конкурсных программ для предпринимателей и бизнес-лидеров, которые ставят перед собой амбициозные цели и достигают успеха. Победителя выбирает независимая коллегия жюри, оценивая его предпринимательский дух, целеустремленность и положительное воздействие на общество.

Конкурс «Предприниматель года» проводится в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. В качестве основных спонсоров программы выступают ABB и bp. Группа компаний «Veyseloglu» также оказывает финансовую поддержку конкурсу. В числе партнеров программы и консалтинговая компания EKVITA.

В этом году тринадцать предпринимателей из Азербайджана будут бороться за престижный титул EY "Предприниматель года 2023". Основной победитель, а также победители в нескольких номинациях будут объявлены на специальной церемонии, которая состоится 16 февраля в Баку.

Компания EY рада объявить имена этих вдохновляющих предпринимателей:

Афа ГасановаIRES

Баба АгаевPickvisa

Заур Дарабзаде - CinemaPlus

Ильхам ГаджиевLignum Logistic

Назрин СадыховаSpektr Medical Group

Нахид ДжаббаровCrispa Snacks

Рамиль РзаевBaku Holiday Travel

Рафиг ХуналтайFacemark

Рубаба МуршудоваQranit QP

Сеймур МамедовSimbrella

Фуад СейидалиевSavalan ASPI Winery

Эльгар БагировTimes Consulting

Эльчин БабаевBakı Tekstil Fabriki

О конкурсе «Предприниматель года»

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс «Предприниматель года» является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград. Особенностью программы является то, что она поощряет предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом и признает вклад людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. «Предприниматель года» - глобальная программа, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес и охватывает более 145 городов в более чем 60 странах мира.

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