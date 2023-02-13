Азербайджан полностью обеспечивает защиту прав инвесторов и их инвестиций - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан открыт к прямым международным инвестициям.

Об этом сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на Азербайджанско-Израильском инновационном форуме «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, в стране есть и разрабатываются новые механизмы привлечения компаний и инвестиций.

«Мы полностью обеспечиваем юридическую защиту прав инвесторов и их инвестиций. Мы призываем как израильские компании, так и компании из других стран мира участвовать в восстановлении Карабаха», - сказал он.

Мамедов добавил, что основой для инвестиций является политическая стабильность, которую создал в регионе Азербайджан.