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Азербайджан полностью обеспечивает защиту прав инвесторов и их инвестиций - Сахиб Мамедов

Экономика Материалы 13 февраля 2023 12:02 (UTC +04:00)
Азербайджан полностью обеспечивает защиту прав инвесторов и их инвестиций - Сахиб Мамедов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан открыт к прямым международным инвестициям.

Об этом сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на Азербайджанско-Израильском инновационном форуме «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, в стране есть и разрабатываются новые механизмы привлечения компаний и инвестиций.

«Мы полностью обеспечиваем юридическую защиту прав инвесторов и их инвестиций. Мы призываем как израильские компании, так и компании из других стран мира участвовать в восстановлении Карабаха», - сказал он.

Мамедов добавил, что основой для инвестиций является политическая стабильность, которую создал в регионе Азербайджан.

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